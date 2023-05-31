Жители СНТ в Калининском районе Тверской области пожаловались на подтопление дачных участков

Грунтовыми водами затопило 16 участков Фото: ТИА

Жители и дачники СНТ "Озон" в Каблуковском сельском поселении Калининского района пожаловались, что в результате разработки поблизости песчаного карьера у них затопило дачные участки. Грядки оказались под водой, об урожае многим придется забыть.

На карьере, который разрабатывает ООО "Дорожник", было нарушено водоотведение грунтовых вод. Уровень воды в карьере поднялся, затопило лес и 16 дач.

- В настоящее время ГУП "Торжокское ДРСУ" проводит мероприятия по устранению подтоплений. Идут работы по прочистке русла мелиоративного канала от обводненного карьера "Красногорское" до водопропускной трубы под автодорогой "Савватьевское шоссе". Кроме того, обустраивают земляной вал между территорией карьера и СНТ "Озон". Завершить все работы планируют до конца недели, - прокомментировали ситуацию "ТИА" в Минприроды региона.