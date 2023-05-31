В Бердянск из Тверской области отправили партию гуманитарного груза

В Бердянск отправили партию гуманитарного груза Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области продолжают оказывать шефскую помощь городу Бердянску Запорожской области.

При поддержке правительства Тверской области и депутатов в Бердянск отправляются машины с гуманитарным грузом: лекарственными средствами и расходными материалами, книгами для местных библиотек, канцелярскими принадлежностями, фуры с питьевой водой, продуктами длительного срока хранения, техническими средствами.

Сбор гуманитарной помощи идёт постоянно. Участие в нем принимают детские сады, школы, предприниматели, парламентарии.