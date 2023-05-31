Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 мая 2023 16:11

В Бердянск из Тверской области отправили партию гуманитарного груза

Шефскую помощь городу оказывают депутаты областного парламента
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Бердянск отправили партию гуманитарного груза Фото: Законодательное Собрание Тверской области

В Бердянск отправили партию гуманитарного груза Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области продолжают оказывать шефскую помощь городу Бердянску Запорожской области.

При поддержке правительства Тверской области и депутатов в Бердянск отправляются машины с гуманитарным грузом: лекарственными средствами и расходными материалами, книгами для местных библиотек, канцелярскими принадлежностями, фуры с питьевой водой, продуктами длительного срока хранения, техническими средствами.

Сбор гуманитарной помощи идёт постоянно. Участие в нем принимают детские сады, школы, предприниматели, парламентарии.