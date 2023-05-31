Погибшего в ходе СВО командира стрелкового отделения Владимира Шишкова похоронили в Кимрах

Владимира Шишкова похоронили с воинскими почестями Фото: vk.com/kimrypress

В Кимрах простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Владимиром Шишковым. Отпевание прошло 31 мая в храме Вознесения Господня, похороны состоялись на Яковлевском кладбище.

Владимир Иванович родился 9 июля 1981 года в деревне Филиппово Кимрского района. После окончания школы прошел обучение в Кимрском механико-технологическом техникуме по специальности техник. Срочную службу в армии с 2001 по 2003 год проходил в должности стрелка. В ходе СВО командовал стрелковым отделением в составе ЧВК "Вагнер", погиб в боях за Артемовск (Бахмут) ДНР 17 апреля 2023 года.

Соболезнования выразили губернатор Игорь Руденя и глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.

- Владимира Шишкова похоронили с воинскими почестями, - сообщает городская газета "Кимры Сегодня".