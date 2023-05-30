6 июня в горсаду Твери будут декламировать стихи Пушкина

Место сбора - памятник Пушкину. Фото: Виктория ТУШКОВА

6 июня, в Пушкинский день, библиотека имени Герцена приглашает всех ценителей творчества Александра Сергеевича Пушкина в Городской сад.

"Там вы сможете прочитать свои любимые стихи или прозу Александра Сергеевича, а также принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику поэта. Юных посетителей праздничной программы ждут увлекательные мастер-классы", - сообщает Герценка.

Возрастного ценза у мероприятия нет, вход свободный. Всех ждут в горсаду у памятника Пушкину с 10:00 до 12:00. (0+)