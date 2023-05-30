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НовостиЗвезды30 мая 2023 16:29

6 июня в горсаду Твери будут декламировать стихи Пушкина

Прозу тоже можно будет прочесть
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Место сбора - памятник Пушкину.

Место сбора - памятник Пушкину.

Фото: Виктория ТУШКОВА

6 июня, в Пушкинский день, библиотека имени Герцена приглашает всех ценителей творчества Александра Сергеевича Пушкина в Городской сад.

"Там вы сможете прочитать свои любимые стихи или прозу Александра Сергеевича, а также принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику поэта. Юных посетителей праздничной программы ждут увлекательные мастер-классы", - сообщает Герценка.

Возрастного ценза у мероприятия нет, вход свободный. Всех ждут в горсаду у памятника Пушкину с 10:00 до 12:00. (0+)