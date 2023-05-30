Участник СВО Виктор Ким из Тверской области при обстреле закрыл собой товарища и погиб

Виктора Кима похоронили в Весьегонске 30 мая Фото: vk.com/vesyegonskiy_mo

В Весьегонске 30 мая простились с участником специальной военной операции, погибшим в боях за населённый пункт Кременная Виктором Кимом.

Виктор Александрович Ким родился 28 марта 1986 года в Ташкенте. В 2003 году окончил среднюю общеобразовательную школу в Весьегонске. Получив высшее образование в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете, жил и работал в Весьегонске. С 2008 года занимал должность главного специалиста финансового отдела администрации Весьегонского муниципального округа.

Востребованный IT-специалист, имея серьёзные ограничения по здоровью, в октябре 2022 года пошел добровольцем для участия в СВО.

- Виктор Александрович Ким погиб 16 мая, закрыв собой боевого товарища при артиллерийском обстреле. Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен с воинскими почестями на кладбище города Весьегонска, - сообщила администрация Весьегонского округа.