В Твери магазинный вор прятал в штаны товар с полок

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратились сотрудники супермаркетов Удомли и сообщили о кражах товаров из торговых залов. Были похищены продукты питания, алкоголь и предметы гигиены на сумму более 12 000 рублей.

По камерам видеонаблюдения полицейские заметили, как один из посетителей магазина снимает с витрины товар и прячет его под куртку и в штаны.

Подозреваемый, ранее судимый неработающий 20-летний местный житель, был задержан. На счету молодого человека не менее шести эпизодов краж из магазинов.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.