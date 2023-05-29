В Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Игорем Прибытковым
Фото: ПТО
29 мая в Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Игорем Прибытковым.
Игорь Прибытков родился в 1977 году в Твери. Окончил среднюю школу №19, в 1996-1997 годах проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. В июне 2022 года принял решение присоединяться к участникам специальной военной операции.
Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.
- Игорь Владимирович сражался с неонацизмом и терроризмом в ходе специальной военной операции на Донбассе, защищал независимость Отечества, жизни мирных граждан. Воинский подвиг Игоря Владимировича Прибыткова навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов России! - отметил глава региона.
Отпевание погибшего прошло в Воскресенском кафедральном соборе. Героя похоронили с воинскими почестями на Дмитрово-Черкасском кладбище.