Жителей Твери обманывают мошенники на сайте объявлений

Мошенники обманули жителей Твери на сайте объявлений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции обратилась жительница Твери. Заявительница рассказала, что хотела купить велосипед, списалась с владельцем, договорилась о покупке и доставке. По предоставленной ссылке ввела реквизиты банковской карты и код из смс-сообщения и лишилась 7000 рублей.

По аналогичной схеме обманули жителя Твери. При покупке автошин мужчина лишился 60 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.