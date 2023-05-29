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НовостиПроисшествия29 мая 2023 7:51

Жителей Твери обманывают мошенники на сайте объявлений

Злоумышленников разыскивает полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителей Твери на сайте объявлений

Мошенники обманули жителей Твери на сайте объявлений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции обратилась жительница Твери. Заявительница рассказала, что хотела купить велосипед, списалась с владельцем, договорилась о покупке и доставке. По предоставленной ссылке ввела реквизиты банковской карты и код из смс-сообщения и лишилась 7000 рублей.

По аналогичной схеме обманули жителя Твери. При покупке автошин мужчина лишился 60 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.