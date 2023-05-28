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НовостиОбщество28 мая 2023 15:58

В Тверской области клещи покусали 505 детей

Всего с укусами в больницы обратились 1489 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области клещи покусали 1489 человек

В Тверской области клещи покусали 1489 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

По данным на 25 мая, в больницы региона с жалобами на укусы обратились 1489 человек, в том числе 505 детей.

Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом среди жителей области.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща, необходимо немедленно обращаться за медпомощью.