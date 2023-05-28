В Тверской области клещи покусали 505 детей

В Тверской области клещи покусали 1489 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

По данным на 25 мая, в больницы региона с жалобами на укусы обратились 1489 человек, в том числе 505 детей.

Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом среди жителей области.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща, необходимо немедленно обращаться за медпомощью.