В ночь на 28 мая в Тверской области возможны заморозки

В Твери скоро потеплеет. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ночь на 28 мая в Тверской области возможны ночные заморозки. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

Температура воздуха в большинстве районов опустится до +1...+4 градусов. Местами до -2 градусов. Днём в воскресенье тоже будет прохладно - до + 16.

Преимущественно без осадков, но кое-где могут пройти совсем небольшие дожди. К вечеру станет солнечно. Ночью +9.

В понедельник малооблачно, +23, но на солнце может быть значительно теплее. Во вторник тоже и +26.