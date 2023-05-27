На «Сиреневом Домотканово» под Тверью посадили сирень и аптекарский огород

Праздник традиционно прошёл на открытом воздухе. Фото: ПТО

27 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Серова прошел 26-ой ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово». О мероприятии сообщает пресс-служба правительства региона.

Для гостей была подготовлена масштабная программа: театрализованное открытие, конкурс-пленэр молодых художников, концерт, ярмарка народных промыслов и выставка-продажа картин, мастер-классы, «Книжный шатер» и многое другое. В этом году фестиваль был вновь включен в календарь туристских событий Верхневолжья.

Главными событиями дня стали акция по посадке сирени, конкурс-пленэр, праздничный концерт под открытым небом, спектакль для маленьких гостей от Тверского театра кукол. А на аллее состоялась закладка аптекарского огорода из льна, лекарственных и декоративных растений.