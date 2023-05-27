В Тверской области сотрудниками полиции раскрыта кража денег из банкомата

Ведётся следствие.

37-летний житель Кашина положил 10 тысяч рублей на свой счет через банкомат. Проверять зачисление не стал, ушёл домой. А деньги остались в купюроприемнике. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские на месте отсмотрели видеокамеры у банкомата и обнаружили того, кто забрал деньги. 39-летний местный житель уже успел потратить все на собственные нужды. В полиции он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а это наказание сроком до пяти лет лишения свободы.