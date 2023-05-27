За год читателей в библиотеках Тверской области стало больше на 12 тысяч человек

Библиотеки в Тверской области востребованы. Фото: Евгения ГУСЕВА

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. В Тверской области они многочисленны и есть в каждом муниципалитете. По данным пресс-службы областного правительства, в настоящее время в регионе действует около 1200 библиотек. В 2022 году более чем на 12 тысяч увеличилось количество читателей региональных библиотек до 510 655 человек, на 647 тысяч стало больше посещений: показатель превысил 5 миллионов.

В рамках реализации национального проекта «Культура» создаются модельные библиотеки. Они открыты в Андреаполе, Лихославле, Вышнем Волочке, Конаковском районе и других муниципалитетах Верхневолжья. Это современные библиотечные пространства, отвечающие запросам посетителей разных возрастов.

Учреждениям предоставляется бюджетная поддержка на комплектование книжных фондов. Так, в 2023 году 558 учреждений получат порядка 8500 единиц научных, художественных и других тематических книг.

Поздравление сотрудникам учреждений направил губернатор Игорь Руденя, в нем, в частности, говорится:

«Ваш труд служит сохранению национального культурного кода, преемственности традиции чтения как одной из важнейших основ воспитания, развития интеллектуального потенциала нашего общества. Благодарю вас за большую просветительскую деятельность, за вклад в патриотическую и духовно-нравственную работу в Верхневолжье».