В Твери полгода будут снимать сериал «Тень Саламандры»

В Твери будут снимать сериал «Тень Саламандры». Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери будут снимать многосерийный телевизионный художественный фильм "Тень Саламандры". Съемки сериала ведет "Студия Роел" с 27 мая по 27 ноября. Соответствующее распоряжение за подписью главы Твери Алексея Огонькова опубликовано на сайте городской администрации.

Администрациям районов города и муниципальным службам поручено оказать содействие в проведении съемок.

Сюжет сериала и актерский состав, в нем задействованный, не разглашаются. Однако известно, что данная студия специализируется на производстве детективов.