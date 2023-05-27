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НовостиЗвезды27 мая 2023 5:51

В Твери полгода будут снимать сериал «Тень Саламандры»

В столице Верхневолжья будут снимать летние и осенние планы
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Твери будут снимать сериал «Тень Саламандры».

В Твери будут снимать сериал «Тень Саламандры».

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери будут снимать многосерийный телевизионный художественный фильм "Тень Саламандры". Съемки сериала ведет "Студия Роел" с 27 мая по 27 ноября. Соответствующее распоряжение за подписью главы Твери Алексея Огонькова опубликовано на сайте городской администрации.

Администрациям районов города и муниципальным службам поручено оказать содействие в проведении съемок.

Сюжет сериала и актерский состав, в нем задействованный, не разглашаются. Однако известно, что данная студия специализируется на производстве детективов.