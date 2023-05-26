В выходные в Тверской области будут ловить пьяных водителей

На дорогах Тверской области пройдет «Контроль трезвости». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В предстоящие выходные, 27-28 мая, Госавтоинспекция проводит на дорогах Твери и региона еженедельное профилактическое мероприятие по выявлению пьяных водителей «Контроль трезвости». Инспекторы будут выявлять водителей, севших за руль пьяными.

Управление ГИБДД по Тверской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать о нарушениях правил дорожного движения, фактах управления транспортом в состоянии опьянения по телефонам полиции: 02, 102 или 112.