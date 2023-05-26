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НовостиОбщество26 мая 2023 17:20

В выходные в Тверской области будут ловить пьяных водителей

На дорогах региона пройдет традиционный «Контроль трезвости»
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На дорогах Тверской области пройдет «Контроль трезвости».

На дорогах Тверской области пройдет «Контроль трезвости».

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В предстоящие выходные, 27-28 мая, Госавтоинспекция проводит на дорогах Твери и региона еженедельное профилактическое мероприятие по выявлению пьяных водителей «Контроль трезвости». Инспекторы будут выявлять водителей, севших за руль пьяными.

Управление ГИБДД по Тверской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать о нарушениях правил дорожного движения, фактах управления транспортом в состоянии опьянения по телефонам полиции: 02, 102 или 112.