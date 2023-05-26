В Тверской области переведут в лесной фонд свыше 130 гектаров сельхозземель

Лесной фонд региона увеличится более чем на 130 гектаров. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Лесной фонд Тверской области увеличится более чем на 130 гектаров. Такое решение было одобрено на заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям при областном правительстве, которое 26 мая провел губернатор Игорь Руденя.

В лесной фонд передаются земли сельхозназначения в Весьегонском округе.

– Это земли, заросшие лесной растительностью, которые не могут использоваться в иной хозяйственной деятельности, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Работа по переводу неиспользуемых земельных участков в лесной фонд и своевременной их постановке на кадастровый учет проводится по поручению губернатора.

Также на заседании обсуждались вопросы, касающиеся создания условий для развития индивидуального жилищного строительства и зон отдыха в Калининском районе. В частности, при обсуждении создания зоны отдыха у озера Шейно Игорь Руденя поручил обеспечить доступ к воде для всех туристов и местных жителей.