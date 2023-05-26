Стали известны подробности ДТП, из-за которого возникла пробка на мосту в Твери

ДТП случилась на Южном мосту. Фото: УГИБДД по Тверской области

26 мая на Южном мосту в Твери произошла авария с участием четырех машин. В ней пострадала женщина. Областное УГИБДД сообщило подробности ДТП.

Авария случилась из-за того, что женщина (1994 года рождения) за рулем Доджа врезалась в зад впереди едущей машины. По инерции удары по инерции получили еще два авто.

В итоге травмы получила пассажирка в Додже - женщина 1965 года рождения. У нее диагностированы сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.

Пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция уточняет, что все водители - участники ДТП были трезвы.