В 32 муниципалитетах Тверской области отменен запрет на походы в леса

В пяти округах и одном районе запрет на посещение лесов еще действует. Фото: ПТО

В 32 муниципалитетах Тверской области отменены ограничения пребывания граждан в лесах. В пяти округах и одном районе запрет продолжает действовать.

Ограничения на пребывание в лесах были введены ранее в 38 районах региона в связи с установлением IV класса пожарной опасности по условиям погоды.

Не отменен запрет в Андреапольском, Западнодвинском, Жарковском, Нелидовском, Торопецком округах и в Конаковском районе

Графика: ПТО

Кроме того, установлен особый противопожарный режим в Андреапольском, Кесовогорском, Кимрском, Лихославльском, Старицком, Торжокском, Удомельском округах, Бежецком и Бологовском районах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу в условиях такого режима предусмотрен штрафы: для граждан – от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

На сегодняшний день в лесах Верхневолжья нет пожаров. С начала пожароопасного периода зафиксированы два лесных возгорания на общей площади 0,55 га.

При обнаружении пожара необходимо звонить «01», «101» или «112». Сообщить о возгорании в лесу можно на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.