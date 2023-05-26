Двое браконьеров, убивших в Тверской области беременную лосиху, пойдут под суд

Мужчины убили беременную лосиху, зная о запрете на охоту в этот период. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух браконьеров, которые застрелили беременную лосиху. 12 марта двое мужчин ехали из Удомли в Бологое. При себе у них было ружьё. Увидев по дороге в лесополосе лося, остановились. Один из мужчин застрелил животное, как позже выяснили следователи, о запрете на охоту в этот период года он знал. Тушу убитой беременной лосихи они разделили и положили в машину, но вскоре попались сотрудникам Госавтоинспекции. Их машина была остановлена для досмотра в Удомле.

- В результате преступных действий государству был причинен ущерб на сумму 400 тысяч рублей, который был возмещен виновными в добровольном порядке, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, у обвиняемых изъято оружие и разрешительные документы на оружие. Судить браконьеров будут в Удомле.