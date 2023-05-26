В День российского предпринимательства представителей бизнеса Тверской области наградил губернатор

Торжественное награждение. Фото: ПТО

26 мая в парке «Россия – Моя история» в Твери прошло мероприятие, приуроченное к Дню российского предпринимательства. Губернатор Игорь Руденя наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Хочу поблагодарить вас за ваши усилия, работу, ваше отношение к родной стране и нашей территории. Вы стремитесь не только развивать свое предприятие, но и делать сильнее нашу Тверскую область на фоне мировых вызовов. Благодаря вашему труду и работе наша экономика становится все более конкурентной, – сказал Игорь Руденя.

Благодарственных писем главы Тверской области удостоены управляющий директор ООО «АксТим» Дмитрий Горынин, генеральный директор ООО «Тверской кирпич» Асатур Гукасян, генеральный директор АО «СтанкоМашКомплекс» Сергей Егоров, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик Новый город» Максим Оводков и директор цепочки поставок ООО «Милфудс» Сергей Юшин.