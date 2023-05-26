В Тверской области 10 июня пройдут широкие «Троицкие гуляния в Василёво»

Событие называют главным в ежегодном календаре мероприятий, посвящённых народной культуре Тверской области. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 июня в деревне Василёво Торжокского района, на территории Архитектурно-этнографического музея состоится XXVIII Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния в Василёво». Это событие называют главным в ежегодном календаре мероприятий, посвящённых народной культуре Тверской области.

Гуляния организует Тверской областной Дом народного творчества.

Торжественное открытие фольклорного праздника состоится в 11:30 на центральной площадке с названием «Под единым небом да за правым делом». Организаторы сообщают, что название площадки в этом году определяет концепцию всего проекта.

Специальный гость гуляний — Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» Владимирской областной филармонии. Кроме знаменитого ансамбля, своё искусство представят ещё более 120 коллективов самодеятельного народного творчества. Гостей и участников фольклорного праздника порадует разнообразие более двадцати разножанровых площадок.

Состоится и ярмарка, на которую съедутся более 100 мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества из Тверской области и других регионов России.

«Троицкие гуляния» продлятся с 10:30 до 16:00. 0+