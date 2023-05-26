В Тверской области в санатории и на курорты в основном ездят пенсионеры

В санатории и на курорты предпочитают ездить люди более старшего возраста. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В наступающую пору отпусков жителей и гостей региона готовы принять 16 санаторно-курортных организаций и 75 организаций отдыха Тверской области. Такую статистику приводит Тверьстат.

В санатории и на курорты предпочитают ездить люди более старшего возраста: от 55 лет. А вот турбазы-отели предпочитают отдыхающие совершенно разного возраста : от 18 до 54 лет.

По статистике, в 2022 году отдохнули и укрепили свое здоровье 113,5 тыс. человек:

- услугами санаторно-курортных организаций воспользовались 42,1 тыс. человек,

- дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристские базы приняли 71,4 тыс. человек.