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НовостиПолитика26 мая 2023 8:52

В Нелидово похоронили командира мотострелкового взвода Константина Никитина, погибшего в зоне СВО

Бойца похоронили с воинскими почестями
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Константин Никитин погиб 9 мая. Фото: волонтерская рота NEлидоVo-69, Ирина Махова

Константин Никитин погиб 9 мая. Фото: волонтерская рота NEлидоVo-69, Ирина Махова

В Нелидово Тверской области похоронили командира мотострелкового взвода офицера Константина Никитина, погибшего в зоне СВО 9 мая. Об этом сообщают «Нелидовские известия».

«30 сентября прошлого года он был мобилизован и направлен для выполнения служебных задач в зону СВО. Константин одним из первых включился в работу и по доставке гумгрузов до наших воюющих бойцов, помогал нелидовским волонтёрам, будучи в зоне СВО» - сообщает издание.

Соболезнования семье погибшего офицера направил губернатор Игорь Руденя: «Примите искренние соболезнования в связи с гибелью Константина Юрьевича Никитина. Константин Юрьевич с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти. Желаем вам сил и мужества. Тверская область скорбит вместе с вами».

Константина Никитина похоронили на кладбище в деревне Дрогачёво с воинскими почестями.

Прощание с Константином Никитиным. Фото: волонтерская рота NEлидоVo-69, Ирина Махова

Прощание с Константином Никитиным. Фото: волонтерская рота NEлидоVo-69, Ирина Махова