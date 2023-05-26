У жителей других регионов страны в два раза вырос спрос на недвижимость в Тверской области

Тверской Росреестр поделился интересными данными.

Управления Росреестра по Тверской области поделилось интересной информацией: в первом квартале 2023 года зафиксирован рост спроса на недвижимость в нашем регионе со стороны жителей других территорий страны.

Тверской Росреестр сообщает, что в январе-марте 2023 года на регистрацию недвижимости в ведомство из других регионов поступило более 3,1 тыс. заявлений - почти в 2два раза больше, чем было в аналогичный период 2022-го.

- При этом на территории Верхневолжья в 1 квартале 2023 года принято всего 705 заявлений на объекты недвижимости, расположенные на территории других субъектов РФ. Уменьшение показателя по сравнению с январем-мартом 2022 года в этом случае составило 21,5%, - уточнили в пресс-службе областного Управления Росреестра.

Сообщается, что основное количество заявлений на регистрацию недвижимости в Тверской области поступает из Москвы и Подмосковья. В свою очередь жители нашего региона также чаще всего оформляют права на объекты недвижимости, расположенные в столице и Московской области.

По данным Тверского Росреестра, всего в первом квартале 2023-го поступило 58,7 тыс. заявлений о государственном кадастровом учёте и (или) госрегистрации прав - на 11,7 % меньше, чем в 1 квартале 2022 года (66,5 тыс.).

Снизилась доля приостановок и отказов в проведении учётно-регистрационных действий. Так, например, за январь-март 2023 года ведомством вынесено всего 311 решений о приостановлении госрегистрации прав. Это почти в 2два раза меньше по сравнению аналогичным периодом 2022-го.