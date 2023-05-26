Два человека попали в больницу из-за ДТП на Петербургском шоссе в Твери

Авария произошла по вине внедорожника. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

26 мая в Твери на Петербургском шоссе, д.30 (пересечение с улицей Комарова) произошло ДТП: столкнулись внедорожник "Nissan Patrol" и компактный седан "Volkswagen Jetta".

На месте аварии. Фото: УГИБДД МВД РФ по Тверской области.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель внедорожника (мужчина 1956 года рождения) при повороте налево не уступил дорогу "Фольксвагену", двигавшемуся в прямом направлении.

Пострадали водитель "Фольксвагена" (мужчина 1991 года рождения) и его пассажирка 2005 года рождения. Пострадавшие доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

Сообщается также, что оба водителя были трезвы.