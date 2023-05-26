Наркокурьер пытался сбежать от госавтоинспекторов на трассе под Тверью

Момент, когда наркокурьер пытался удрать. Фото: УМВД России по Тверской области

Под Тверью госавтоинспекторы задержали наркокурьера, пеервозившего синтетический наркотик в крупном размере.

Патруль ДПС остановил легковой автомобиль под управлением 30-летнего жителя Твери на автодороге М10 «Россия» в Калининском районе. Водитель, подозреваемый в перевозке наркотиков, тут же попытался убежать от госавтоинспекторов - во время разговора с ними он просто внезапно рванул в сторону. Однако полицейским удалось догнать и задержать беглеца. В процессе тот выкинул подозрительный свёрток. Как выяснилось, в нём было пять граммов синтетического наркотика, что считается крупным размером.

"При досмотре транспортного средства подозреваемого госавтоинспекторы обнаружили и изъяли весы, пакет со шприцом и несколько сотовых телефонов", - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, приобретение и изготовление наркотиков в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время ведётся следствие. Оперативники устанавливают, откуда было привезено незаконное зелье и для каких целей оно предназначалось.