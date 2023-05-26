В Тверской области с литературы, географии и химии начались сдачи ЕГЭ

В классы на экзамен ребята в тверской школе №39, как и в других пунктах сдачи ЕГЭ, проходили через рамки металлоискателей. Фото: Александр ЖМУЛИН

26 мая в Тверской области, как и по всей стране, начались сдачи ЕГЭ. В нашем регионе всего открыто 57 пунктов сдачи экзаменов, из них 14 - в Твери. В первый день, 26 мая, сдают ЕГЭ по литературе, географии и химии.

На экзамен по литературе отведено 3 часа 55 минут, по химии - 3 часа 30 минут, по географии - ровно 3 часа. Результаты будут известны не позднее 13 июня.

Обязательные экзамены по русскому языку назначены на 29 и 30 мая, по математике (базовый и профильный уровни) – на 1 и 2 июня. 5 июня запланированы ЕГЭ по истории и физике, 8 июня – по обществознанию, 13,16 и 17 июня - по иностранным языкам, 19 и 20 июня - по информатике.

Как сообщила заместитель министра образования Тверской области Наталья Тарасова, по уточненным данным ЕГЭ в регионе в этом году сдают 5 429 человек.

В тверской школе №39, где с утра побывал корреспондент "КП"-Тверь" сегодня ЕГЭ по литературе пришли сдавать 148 выпускников 34 школ областной столицы.

Подробности читайте сегодня в репортаже на сайте "КП"-Тверь.