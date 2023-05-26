В Верхневолжье застройщикам перечислено более 17 млрд рублей

К 1 апреля 2023 года для застройщиков были открыты 53 кредитные линии на 20,6 млрд рублей. Фото: ТГД

В Тверском регионе по данным на начало апреля текущего года открыто 2318 счетов эскроу – на 1005 меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает тверское отделение Банка России. Раскрыто 6629 счетов: тверичане получили ключи от квартиры, а застройщикам с них перечислено более 17,5 млрд рублей.

Напомним, строительные компании для возведения домов могут использовать собственные средства или брать кредит в банке. К 1 апреля 2023 года для застройщиков были открыты 53 кредитные линии на 20,6 млрд рублей.

Сейчас в Твери с использованием эскроу строится 352 тыс. кв. м жилья из 482 тыс. кв. м. в Верхневолжье.

Будущие владельцы квартир в новостройках к концу первого квартала этого года разместили на счетах эскроу средства в размере 7,2 млрд рублей. Средняя сумма на одном счете составила более 3 млн рублей, на 440 тысяч руб. больше, чем годом ранее.

-Ведущие тверские застройщики активно реализуют механизм строительства жилья через эскроу. Средства участников долевого строительства хранятся на счетах эскроу в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Для будущих владельцев жилья-это гарантия надежности, ведь средства граждан, размещенные на счетах эскроу, застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 10 млн рублей, - пояснил Владимир Чирков, заместитель управляющего тверским отделением Банка России.