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НовостиОбщество26 мая 2023 6:34

В Тверской области школа загрязняла атмосферный воздух

Её котельная не была оборудована необходимыми очистными приспособлениями
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Котельная школы в Тверской области загрязняла атмосферный воздух.

Котельная школы в Тверской области загрязняла атмосферный воздух.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Литвиновская основная общеобразовательная школа в Сонковском Районе Тверской области загрязняла атмосферный воздух. Нарушение выявила прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, школа эксплуатировала твердотопливную котельную, которая загрязняла воздух, так как не была оборудована газоочистным и пылеулавливающим оборудованием.

Прокуратурой Сонковского района в суд было направлено исковое заявление с требованием возложить на школу обязанность устранить нарушения. Требования судом были удовлетворены, но решение в законную силу ещё не вступило.