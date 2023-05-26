В Тверской области школа загрязняла атмосферный воздух

Котельная школы в Тверской области загрязняла атмосферный воздух.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Литвиновская основная общеобразовательная школа в Сонковском Районе Тверской области загрязняла атмосферный воздух. Нарушение выявила прокуратура.
Как сообщили в надзорном ведомстве, школа эксплуатировала твердотопливную котельную, которая загрязняла воздух, так как не была оборудована газоочистным и пылеулавливающим оборудованием.
Прокуратурой Сонковского района в суд было направлено исковое заявление с требованием возложить на школу обязанность устранить нарушения. Требования судом были удовлетворены, но решение в законную силу ещё не вступило.