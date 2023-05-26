В Твери проходит двухдневная Межрегиональная конференция врачей-фтизиатров

На конференции собрались ведущие специалисты-фтизиатры федеральных и региональных учреждений. Фото: ПТО

В Твери проходит Межрегиональная научно-практическая конференция врачей-фтизиатров «100 лет на передовой фтизиатрии». Она открылась 25 мая и продолжит работу в пятницу 26 мая. Событие приурочено к 100-летию со дня образования противотуберкулёзной службы Тверской области.

На конференции собрались ведущие специалисты-фтизиатры федеральных и региональных учреждений здравоохранения. В первый день прозвучали доклады о современных подходах к лечению туберкулёза, принципах оценки эффективности лечения, использования тех или иных препаратов, возможностей этиологической диагностики заболевания.

Сегодня, во второй день конференции, её участники посетят Тверской областной клинический противотуберкулёзный диспансер, где для них пройдет ряд мастер-классов.

На конференции также торжественно наградили сотрудников Тверского областного клинического противотуберкулёзного диспансера.

За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и достигнутые профессиональные успехи Почётной грамотой губернатора Тверской области была награждена врач-фтизиатр Ольга Дьяконова.

Благодарности от главы региона получили врач-фтизиатр Александр Барушев и старшие медицинские сёстры Ольга Лукова и Наталья Смирнова.

СПРАВКА "КП"

Фтизиатрическая служба Тверской области появилась в 1923 году с созданием Тверского (Калининского) областного клинического противотуберкулёзного диспансера.

В январе 2013 года в единую службу были объединены территориальные противотуберкулёзные диспансеры: Вышневолоцкий, Ржевский, а также Туберкулёзный санаторий «Черногубово» и Трестненская туберкулёзная больница.

Совокупный фонд объединённого учреждения составил 510 коек круглосуточного и 55 коек дневного пребывания.

В составе службы функционируют фтизиотерапевтические, педиатрическое и подростковое, хирургическое торакальное отделения, отделение внелёгочного туберкулеза, лучевой диагностики, передвижные флюорографические установки, функциональной и лабораторной диагностики, центр бактериологических исследований при туберкулёзе.