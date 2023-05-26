Участники СВО из Тверской области будут получать ежемесячные соцвыплаты

Решение о выплатах принято Заксобрание. Фото: ЗСТО

Участники специальной военной операции получили право на ежемесячное социальное пособие. 25 мая на пленарном заседании областного Заксобрания были внесены изменения в закон «О государственной социальной помощи в Тверской области».

Теперь право на получение государственной социальной помощи - ежемесячного пособия, имеют военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и работники федеральных структур исполнительной власти, ставшие инвалидами из-за ранения или увечья, полученных в ходе СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022-го года.

Также соцвыплаты будут получать ставшие инвалидами участники добровольческих формирований, помогающих ВС РФ, на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022-го года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022-го года.

Размер выплат озвучен не был, однако, как поясняют в пресс-службе Заксобрания, деньги на выплату государственной социальной помощи в виде ежемесячного пособия согласно закону «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены.

Напомним, ранее право на получение ежемесячной социальной выплаты было предоставлено в Тверской области супругам и родителям военнослужащих, погибших в ходе СВО или умерших в результате полученного ранения.