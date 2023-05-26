Жителям Тверской области предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков «Портрет фронтовой собаки»

Более 60 000 фронтовых собак помогали советским бойцам во время Великой Отечественной войны. Фото: Тимур ХАНОВ.

Жителей Тверской области приглашают на конкурс рисунков «Портрет фронтовой собаки», который организует Музей Победы.

Конкурс приурочен к Дню фронтовой собаки, который ежегодно отмечается 19 августа и посвящён боевым подвигам четвероногих помощников человека.

«Более 60 000 фронтовых собак помогали во время Великой Отечественной войны – это собаки-связисты, диверсанты, санитары, почтальоны, сапёры, ездовые собаки. Вместе они вытащили с поля боя почти 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 000 документов! Этим конкурсом мы призываем отдать дань уважения подвигам служебных собак», - рассказывают в пресс-службе Музея Победы.

Для участия в конкурсе нужно нарисовать собак-помощников в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны. Собака может быть любой профессии и породы, главное - нарисовать ее во время выполнения задания.

Рисунок может быть выполнен в любой технике (компьютерная графика не исключается). Возраст участников не ограничен, работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях.

Отправляйте рисунки на конкурс до 18 июля 2023 года.

28 июля на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка рисунков и голосование, которое продлится до 9 августа 2023 года. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса подведут 11 августа. Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы.

Подробнее о конкурсе читайте на сайте Музея Победы.