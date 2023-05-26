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НовостиОбщество26 мая 2023 5:27

Жителям Тверской области предлагают поучаствовать в конкурсе рисунков «Портрет фронтовой собаки»

Лучшие рисунки станут открытками
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Более 60 000 фронтовых собак помогали советским бойцам во время Великой Отечественной войны.

Более 60 000 фронтовых собак помогали советским бойцам во время Великой Отечественной войны.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Жителей Тверской области приглашают на конкурс рисунков «Портрет фронтовой собаки», который организует Музей Победы.

Конкурс приурочен к Дню фронтовой собаки, который ежегодно отмечается 19 августа и посвящён боевым подвигам четвероногих помощников человека.

«Более 60 000 фронтовых собак помогали во время Великой Отечественной войны – это собаки-связисты, диверсанты, санитары, почтальоны, сапёры, ездовые собаки. Вместе они вытащили с поля боя почти 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 000 документов! Этим конкурсом мы призываем отдать дань уважения подвигам служебных собак», - рассказывают в пресс-службе Музея Победы.

Для участия в конкурсе нужно нарисовать собак-помощников в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны. Собака может быть любой профессии и породы, главное - нарисовать ее во время выполнения задания.

Рисунок может быть выполнен в любой технике (компьютерная графика не исключается). Возраст участников не ограничен, работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях.

Отправляйте рисунки на конкурс до 18 июля 2023 года.

28 июля на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка рисунков и голосование, которое продлится до 9 августа 2023 года. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса подведут 11 августа. Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы.

Подробнее о конкурсе читайте на сайте Музея Победы.