Свыше 65 тысяч детей отправятся летом отдыхать в лагерях Тверской области

Первая смена в лагерях стартует уже 1 июня. Фото: Антон ФОКИН

Детские лагеря Тверской области этим летом готовятся за три смены более 65 600 школьников. Всего будет работать 867 лагерей.

- Для юных жителей региона будут функционировать 22 загородных лагеря, 490 лагерей дневного пребывания, 317 лагерей труда и отдыха, 38 палаточных лагерей, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Впервые в этом году лагеря дневного пребывания будут действовать как при школах, так и на базе организаций дополнительного образования. Ряд из них будет работать не только в первую смену, как это было раньше, но и во вторую и третью смены.

Перед началом летнего сезона в лагерях «Спутник», «Ровесник», «Романтик» и «Чайка» были проведены ремонты, а в лагерях Ржевского и Бежецкого округов «Зарница» и «Лесная сказка» установили новое оборудование.

Губернатор Игорь Руденя поручил при подготовке лагерей обратить особое внимание на обеспечение всесторонней безопасности в них. Все лагеря, в соответствии с присвоенной категорией, оснащены тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, заключены договоры на обеспечение безопасности и организацию питания. Проводится работа по получению организациями санитарно-эпидемиологических заключений, а также обработка территорий против грызунов и клещей.