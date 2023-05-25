Михаил Петрушихин возглавил Селижаровский муниципальный округ в Тверской области

Михаил Петрушихин назначен главой Селижаровского округа Фото: администрация Ржевского района Тверской области

Главой Селижаровского муниципального округа Тверской области назначен Михаил Петрушихин. Его кандидатуру на должность единогласно поддержало местное собрание депутатов 25 мая.

Михаил Павлович Петрушихин родился в Ярославле. Отец работал врачом, мать - медсестрой. В 1980 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище МВД СССР. Был распределен в Мурманск и до 1996 года служил в разных частях. Участник боевых действий на Кавказе. Был в командировке в Чеченской республике. В звании капитана, в должности заместитель командира батальона ушел в запас.

С 1996 по 2012 год работал на различных предприятиях. В 2012 году начал работать в администрации Ржевского района. С 2013 года - завотделом ЖКХ и газификации, затем - замглавы Ржевского района по строительству. С июня 2015 года - первый заместитель главы администрации Ржевского района. С 2021 года до территориального образования руководил Ржевским районом.