Во время "Библионочи" тверская Герценка превратится в школу

Не пропустите Библионочь! Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время "Библионочи-2023" тверская библиотека имени Герцена превратится в школу, где можно будет интересно и с пользой провести время.

Как сообщает Герценка, гостей праздника ждут нестандартные уроки по литературе, изо, музыке, географии, а также экскурсии по Музею книги, фотозоны, интерактивные площадки, творческие мастер-классы, занятия каллиграфией, игры и даже крио-шоу - занимательные опыты с жидким азотом. И ещё много интересного.

Напомним, "Библионочь" состоится 26 мая, в пятницу. Герценка ждёт гостей с 18:00 до 22:00. 0+