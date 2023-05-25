Белокочанная капуста за неделю подорожала на 33% в Тверской области

Эх, капусточка, эх, белокочанная... Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

За неделю с 16 по 22 мая в магазинах Тверской области свежая белокочанная капуста подорожала на 32,94%. Информацию о недельной динамике цен представил Тверьстат.

Довольно существенно выросли цены ещё на ряд продуктов, в основном - из "окрошечно-винегретного" списка:

картофель (+7,4%)

морковь (+4,8%)

сметана (+2,5%)

свёкла (+2,4%).

Также немного подорожали куры, рыба, сахар-песок, детские овощные консервы, вермишель.

Скинули в цене помидоры (-8,5%), огурцы (-5,6%), репчатый лук (-4,4%), бананы (-3%) и яблоки (-2,4%).