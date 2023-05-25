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НовостиЗвезды25 мая 2023 14:31

В Тверской области начался приём заявок на Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок»

Свои стихи на конкурс могут прислать авторы от 16 до 29 лет
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Конкурс организует Дом поэзии Андрея Дементьева.

Конкурс организует Дом поэзии Андрея Дементьева.

Фото: ПТО

Молодых поэтов Тверской области приглашают принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Зелёный листок», который проводит Дом поэзии Андрея Дементьева. Заявки принимаются до 20 июня.

Свои стихи на конкурс могут прислать авторы от 16 до 29 лет. В заявке должно быть не менее пяти и не более восьми стихотворений, общим объёмом до 150 строк. Отправляйте их на электронную почту dom.poezii@mail.ru с пометкой «На конкурс». Подробности можно узнать на сайте Дома поэзии.

Итоги конкурса подведут 15 и 16 июля на Всероссийском слёте молодых поэтов, который состоится в Доме поэзии Андрея Дементьева.

В прошлом году участниками конкурса «Зелёный листок» стали около 200 авторов из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Северодвинска, Старого Оскола, Кемерово, Махачкалы и других городов страны.