В Тверской области начался приём заявок на Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок»

Конкурс организует Дом поэзии Андрея Дементьева. Фото: ПТО

Молодых поэтов Тверской области приглашают принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Зелёный листок», который проводит Дом поэзии Андрея Дементьева. Заявки принимаются до 20 июня.

Свои стихи на конкурс могут прислать авторы от 16 до 29 лет. В заявке должно быть не менее пяти и не более восьми стихотворений, общим объёмом до 150 строк. Отправляйте их на электронную почту dom.poezii@mail.ru с пометкой «На конкурс». Подробности можно узнать на сайте Дома поэзии.

Итоги конкурса подведут 15 и 16 июля на Всероссийском слёте молодых поэтов, который состоится в Доме поэзии Андрея Дементьева.

В прошлом году участниками конкурса «Зелёный листок» стали около 200 авторов из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Северодвинска, Старого Оскола, Кемерово, Махачкалы и других городов страны.