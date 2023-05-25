В Тверской области начали работу четыре мобильных медицинских комплекса

Новые мобильные ФАПы начали выезжать в отдаленные населенные пункты. Фото: ПТО

Первые поездки совершили четыре передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые были переданы Бежецкой, Вышневолоцкой, Ржевской и Нелидовской центральным районным больницам в апреле 2023 года. При помощи этих мобильных комплексов жителям отдаленных деревень и сел оказывается первичная медпомощь, проводится диагностика.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – мобильные ФАПы должны быть постоянно задействованы в работе.

Комплексы оснащены холодильником и шкафом для хранения лекарств, электрокардиографом, анализатором для определения уровней гемоглобина и глюкозы в крови, пульсоксиметром, спирометром, дефибриллятором, кислородным ингалятором.

Передвижной ФАП Бежецкой ЦРБ с врачом общей практики и фельдшером уже объехали деревени Селятино и Скородумка, где приняли 18 местных жителей. В июне запланированы выезды в деревни Селезнёво, Юркино, Малый Бор, Корино, Кутони и Шелбодино.

Четыре выезда осуществил передвижной ФАП Вышневолоцкой ЦРБ. Проведена диспансеризация более 60 жителей деревень Княщины, Бобровец, Старое, Фешино и села Алексеевское. 6 июня запланированы поездки в поселок Терелесовский и деревню Тверстянка, 8 июня – в Находно, Никулино и поселок Академический. 13 июня – в Деревково, 19 июня – в Беньково, 22 июня - в Белавино, Прохово и Дятлово.

Передвижной ФАП Нелидовской ЦРБ 14 июня приедет в деревню Высокое, 28 июня – в Кутьево.

Мобильный ФАП 6 июня приедет в поселок Осуга и деревню Пятницкое, 13 июня – в Мончалово, 20 июня – в Парихино, 27 июня – в Озерютино.