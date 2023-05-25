Сотрудники МЧС проверили безопасность летних лагерей в Тверской области

МЧС провело инспекцию летних лагерей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области провели проверки пожарной безопасности в летних лагерях. Первая смена стартует 1 июня.

В Тверской области готовы к детской оздоровительной кампании 22 загородных лагеря, из них 17 муниципальных и пять других форм собственности. В регионе также будет функционировать 481 лагерь дневного пребывания и 272 лагеря труда и отдыха, все они являются пришкольными.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району проверили соблюдение пожарной безопасности в жилых корпусах лагерей, работоспособность пожарной сигнализации, системы оповещения, современного программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», предназначенного для автоматизированного вызова подразделений пожарной охраны, провели инструктаж с персоналом.

По итогам проверок инспекторы составили протоколы об административных правонарушениях и выдали предписания для их устранения.