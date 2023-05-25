Игорь Руденя поздравил выпускников Тверской области с окончанием школы

25 мая в регионе проходят последние звонки Фото: ПТО

В Тверской области в 329 общеобразовательных организациях проходят последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 5336 одиннадцатиклассников. Напутствие старшеклассникам направил губернатор Игорь Руденя.

- Позади остались школьные годы, наполненные открытиями, первым опытом работы для решения непростых задач, радостью дружбы. Впереди у вас - первые шаги во взрослой жизни, поиск своего профессионального пути. Всегда ставьте перед собой смелые цели, уверенно идите к своей мечте. Помните, что вы - часть большой, великой страны, вы - будущее нашего Отечества. От ваших знаний и умений, вашего труда зависит благополучие Родины, Верхневолжья и ваших родных и близких людей. Пусть школьные годы навсегда останутся в вашей памяти добрыми и светлыми, - говорится в приветствии от Игоря Рудени.

В подарок от правительства региона выпускники получили праздничные ленты, открытки с поздравлением и напутствием главы региона, папки для аттестатов с символикой Верхневолжья.