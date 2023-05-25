Алиментщик задолжал 15-летнему сыну 200 000 рублей в Твери

Нарушителя привлекли к ответственности судебные приставы Фото: Мария ЛЕНЦ

42-летний житель Твери задолжал по алиментам на содержание 15-летнего сына 200 000 рублей.

Мужчина официально не работал, скрывался, в воспитании ребенка участия не принимал, материальную помощь более 6 месяцев не оказывал. Ранее был привлечен к административной ответственности и выполнял 30-часовые работы по благоустройству, но к выплатам не приступил.

Судебный пристав возбудил в отношении должника уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Спустя два дня должник предъявил приставу чек о переводе денег. Взыскательница поступление денег подтвердила.

- В настоящее время мужчина официально трудоустроился и выполняет финансовые обязательства перед сыном своевременно, - сообщили в УФФСП России по Тверской области.