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НовостиОбщество25 мая 2023 9:04

Алиментщик задолжал 15-летнему сыну 200 000 рублей в Твери

Долг мужчина оплатил после возбуждения уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушителя привлекли к ответственности судебные приставы

Нарушителя привлекли к ответственности судебные приставы

Фото: Мария ЛЕНЦ

42-летний житель Твери задолжал по алиментам на содержание 15-летнего сына 200 000 рублей.

Мужчина официально не работал, скрывался, в воспитании ребенка участия не принимал, материальную помощь более 6 месяцев не оказывал. Ранее был привлечен к административной ответственности и выполнял 30-часовые работы по благоустройству, но к выплатам не приступил.

Судебный пристав возбудил в отношении должника уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Спустя два дня должник предъявил приставу чек о переводе денег. Взыскательница поступление денег подтвердила.

- В настоящее время мужчина официально трудоустроился и выполняет финансовые обязательства перед сыном своевременно, - сообщили в УФФСП России по Тверской области.