Ветераны УФСИН России по Тверской области собрали гуманитарную помощь для военного госпиталя Фото: УФСИН России по Тверской области
Ветеранская организация УФСИН России по Тверской области собрала гуманитарную помощь для военного госпиталя.
- На собранные средства удалось приобрести один перевязочный стол и восемь рециркуляторов для обеззараживания воздуха, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.
Манипуляционный перевязочный стол был передан в Тверской военный госпиталь, а рециркуляторы через тверской штаб "Помощь Донбассу" отправили в Луганск.
УФСИН продолжает акцию по сбору благотворительной помощи военнослужащим, участвующим в СВО.