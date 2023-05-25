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НовостиОбщество25 мая 2023 8:57

Ветераны УФСИН России по Тверской области собрали гуманитарную помощь для военного госпиталя

Приобретен перевязочный стол и восемь рециркуляторов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ветераны УФСИН России по Тверской области собрали гуманитарную помощь для военного госпиталя Фото: УФСИН России по Тверской области

Ветераны УФСИН России по Тверской области собрали гуманитарную помощь для военного госпиталя Фото: УФСИН России по Тверской области

Ветеранская организация УФСИН России по Тверской области собрала гуманитарную помощь для военного госпиталя.

- На собранные средства удалось приобрести один перевязочный стол и восемь рециркуляторов для обеззараживания воздуха, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Манипуляционный перевязочный стол был передан в Тверской военный госпиталь, а рециркуляторы через тверской штаб "Помощь Донбассу" отправили в Луганск.

УФСИН продолжает акцию по сбору благотворительной помощи военнослужащим, участвующим в СВО.