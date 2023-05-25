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НовостиПроисшествия25 мая 2023 8:28

Грабитель напал на прохожего на улице в Торжке

Добычей злоумышленника стал мобильный телефон, деньги и банковская карта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого разыскала полиция

Подозреваемого разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 24-летний житель Торжокского района и сообщил о грабеже. Около 19:00 вечера на улице Пролетарской в Торжке к нему подошел неизвестный и отобрал телефон, деньги и банковскую карту.

Потерпевший попросил прохожих о помощи и связался с полицией.

Полицейские составили ориентировку на предполагаемого грабителя, изучили записи камер видеонаблюдения.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 25-летний житель Торжокского района. Ранее он был судим и в день задержания находился в состоянии опьянения. Карту и деньги у него изъяли, а телефон нашли в комиссионном магазине.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.