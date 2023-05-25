Грабитель напал на прохожего на улице в Торжке

Подозреваемого разыскала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился 24-летний житель Торжокского района и сообщил о грабеже. Около 19:00 вечера на улице Пролетарской в Торжке к нему подошел неизвестный и отобрал телефон, деньги и банковскую карту.
Потерпевший попросил прохожих о помощи и связался с полицией.
Полицейские составили ориентировку на предполагаемого грабителя, изучили записи камер видеонаблюдения.
Подозреваемого разыскали. Им оказался 25-летний житель Торжокского района. Ранее он был судим и в день задержания находился в состоянии опьянения. Карту и деньги у него изъяли, а телефон нашли в комиссионном магазине.
По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.