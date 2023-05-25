В Тверской области отремонтируют дорогу от М-9 до границы Подмосковья в Зубцовском районе

Протяженность дороги - 27 км. Графика: предоставлено ПТО

В Зубцовском округе запланирован ремонт автотрассы межмуниципального значения М-9 «Балтия» - Александровка - граница Московской области. Работы выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт 27-километровой трассы будет проходить поэтапно с 2023 по 2025 годы. В этом году запланированы работы на участке км 0+032 – км 4+346.

Напомним, как сообщил губернатор Игорь Руденя, в этом году в регионе в целом запланировано отремонтировать свыше 630 км дорог в регионе.