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НовостиОбщество25 мая 2023 6:02

Библиотека имени Герцена в Твери приглашает читателей на "Библионочь"

Программа состоится 26 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери пройдет "Библионочь"

В Твери пройдет "Библионочь"

Фото: Евгения ГУСЕВА

26 мая в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена в рамках "Библионочи" будет организована праздничная программа "Большая перемена в Герценке".

Для гостей подготовили уроки по литературе, изо, музыке, географии, а также экскурсии по Музею книги, фотозоны и интерактивные площадки.

Запланирована встреча с актёрами Тверского академического театра драмы Евгенией Голубевой и Алексеем Майским, мастер-классы по живописи, крио-шоу, мастер-класс по игре на ударных инструментах, уроки литературы и краеведения.

В Детском зале библиотеки будет организована программа для маленьких читателей.

Начало в 18:00. Вход свободный. 0+