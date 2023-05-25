Библиотека имени Герцена в Твери приглашает читателей на "Библионочь"

В Твери пройдет "Библионочь" Фото: Евгения ГУСЕВА

26 мая в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена в рамках "Библионочи" будет организована праздничная программа "Большая перемена в Герценке".

Для гостей подготовили уроки по литературе, изо, музыке, географии, а также экскурсии по Музею книги, фотозоны и интерактивные площадки.

Запланирована встреча с актёрами Тверского академического театра драмы Евгенией Голубевой и Алексеем Майским, мастер-классы по живописи, крио-шоу, мастер-класс по игре на ударных инструментах, уроки литературы и краеведения.

В Детском зале библиотеки будет организована программа для маленьких читателей.

Начало в 18:00. Вход свободный. 0+