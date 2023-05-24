В Кашине открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Бутину

В Кашинском колледже установили мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Бутину Фото: администрация Кашинского округа

В Кашинском колледже установили мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Бутину.

Как сообщает администрация Кашинского городского округа, на церемонии открытия присутствовали родственники погибшего, учителя, студенты колледжа, представители военкомата и администрации округа.

- Сегодня происходит важное событие для нашего города - открытие мемориальной доски в память о погибшем при исполнении служебного долга Алексее Бутине. Мы гордимся что наша земля взрастила таких людей, Алексей мужественно принял решение уйти добровольцем на фронт и заплатил дорогой ценой - своей жизнью. В наших сердцах навсегда сохранится благодарная память о нем, - отметил глава округа Герман Баландин.

Право открыть мемориальную доску было предоставлена сыну погибшего. В конце церемонии к мемориальной доске возложили цветы.