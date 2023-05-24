В 2023 году более 1,8 тысяч жителей Тверской области направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий

Маткапитал теперь дают не только на второго, но и на первого ребёнка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улучшение жилищных условий - одно из самых востребованных у жителей Тверской области направлений для использования материнского капитала. С начала 2023 года на эти цели его направили 1865 семей региона, сообщает областное отделение Соцфонда.

Использование сертификата на улучшение жилищных условий предусматривает покупку, строительство или реконструкцию жилья, оплату первоначального взноса или досрочное погашение уже имеющейся ипотеки. Но есть ряд условий.

Так, при реконструкции дома за счёт маткапитала обязательно должна увеличиться жилая площадь, а вот обычный ремонт применительно к материнскому капиталу улучшением жилищных условий не является. Приобретённое же жильё должно быть в общей долевой собственности всех членов семьи.

Специалисты напоминают: заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Социального фонда России, а также через личный кабинет на сайте Соцфонда, через портал Госуслуг, в МФЦ или через кредитную организацию.