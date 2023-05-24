В семейных центрах Тверской области идёт ремонт

Работы закончат в этом году. Фото: ПТО

В Тверской области идёт ремонт в нескольких семейных центрах. Решение о выделении денег на эти цели было принято в марте 2023 года на заседании областной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

В настоящее время капитально ремонтируют семейный центр Вышневолоцкого округа. Завершить работы планируется этим летом. Ремонт пожарной сигнализации идёт в семейных центрах Нелидовского и Западнодвинского округов.

Готовятся к ремонту ещё несколько учреждений.

В отделении «Мой семейный центр» в Удомле в этом году отремонтируют систему отопления. В зданиях семейного центра Твери и Калининского района обновят потолки, стены, полы, санузлы, систему пожарной сигнализации, заменят двери, светильники.

В центре, к которому прикреплено население Молоковского, Краснохолмского и Сандовского округов, приведут в порядок кровлю. В семейном центре Торжокского округа заменят систему пожарной сигнализации. В Старицком округе – обновят ограждение детской спортивной площадки и баскетбольные стойки.