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НовостиОбщество24 мая 2023 15:04

В Твери полиция выявляет факты продажи алкоголя несовершеннолетним

Виновных привлекут к административной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушителей штрафуют за продажу алкоголя несовершеннолетним

Нарушителей штрафуют за продажу алкоголя несовершеннолетним

Фото: Даниил ОПАРИН

11 мая сотрудниками Заволжского отдела полиции УМВД России выявлен факт продажи пива 16-летнему подростку в одном из сетевых магазинов Твери.

Второй факт продажи 17-летнему подростку был установлен 19 мая в Пролетарском районе.

Материалы направлены в суд для привлечения виновных к административной ответственности.

- Всего в 2023 году сотрудниками полиции выявлено 57 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

За нарушения предусмотрен штраф.