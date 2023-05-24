В Твери полиция выявляет факты продажи алкоголя несовершеннолетним

Нарушителей штрафуют за продажу алкоголя несовершеннолетним
Фото: Даниил ОПАРИН
11 мая сотрудниками Заволжского отдела полиции УМВД России выявлен факт продажи пива 16-летнему подростку в одном из сетевых магазинов Твери.
Второй факт продажи 17-летнему подростку был установлен 19 мая в Пролетарском районе.
Материалы направлены в суд для привлечения виновных к административной ответственности.
- Всего в 2023 году сотрудниками полиции выявлено 57 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, - сообщили в УМВД России по Тверской области.
За нарушения предусмотрен штраф.