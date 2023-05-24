Президент Российской Федерации наградил трех жителей Тверской области

Три жителя региона удостоены госнаград. Фото: Архив "КП"

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Как сообщила пресс-служба областного правительства, в число награжденных попали три жителя Верхневолжья. С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены гендиректор и президент ООО «Завидово Девелопмент» Константин Забродин и Дмитрий Окороков.

Глава региона отметил, что Президентом дана высокая оценка их знаниям, опыту и профессионализму, которые позволяют специалистам на протяжении многих лет успешно реализовывать в Тверской области масштабные проекты по строительству уникальных объектов туристской, социальной и жилищной инфраструктуры, комплексному развитию территорий.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден Заслуженный артист России, актер и режиссер-постановщик Тверского театра юного зрителя Александр Романов.

«Эта высокая награда подчеркивает Ваш личный вклад в развитие отечественной культуры, приумножение замечательных традиций театрального искусства, - сказано в поздравлении от главы региона.

Александр Романов служит Тверскому ТЮЗу больше 30 лет. Он настоящий корифей театра.

Также Александр Борисович ведет театральную студию при театре, преподает актерское мастерство в училище культуры им. Львова и музыкальном училище им. М.П. Мусоргского.